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CHP dindarları neden hedef alıyor? İBB’de terörist istihdamı hangi boyutta? Kılıçdaroğlu devlet kurumlarını basarak gündem mi değiştiriyor?

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 09:18
CHP’li Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedef aldı ve çocukların milli manevi değerler ışığında yetiştirilmesine ‘Orta Çağ zihniyeti’ diyerek dindarları hedef aldı. Diğer taraftan ise İBB’de terör istihdamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yardım kartlarının PKK’nın desteklediği sözde imamlar üzerinden dağıtıldığı gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ise yaşanan skandalların üzerini kapatmak için devlet kurumlarına baskın yapma adetini sürdürüyor. MEB’e önce iftira atıp sonra kapıya dayandı ama MEB gerçekleri gün yüzüne çıkarıp Kılıçdaroğlu’nu içeri almadı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç değerlendirdi.
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