22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 16:56
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca tam 13 seçim yenilgisi aldı. Ancak hepsini 'başarı' olarak gösterip algı yaratmaya çalıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle de hem seçmenin hem de parti tabanının sabrı taştı. İstifa çağrısına rağmen görevi bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden delege desteğini topladı. CHP destekçisi İsmail Saymaz ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı: Yoksa daha objektif nesnel ve demokratik bir zemindeki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yine lider çıkamazdı. Şu an kurultay Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi üzerine düzenleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek!
İsmail Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
İsmail Saymaz’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler
ABD neden Belarus’u terk edin dedi?
ABD neden "Belarus'u terk edin" dedi?
Karadeniz’de çifte saldırı! Askerlerden haber yok
Karadeniz'de çifte saldırı! Askerlerden haber yok
59 göçmen kaçakçısı yakalandı
59 göçmen kaçakçısı yakalandı
Bakan Fidan Ukrayna’ya gidiyor
Bakan Fidan Ukrayna'ya gidiyor
Müteahhitler Birliği Ödül Töreni
Müteahhitler Birliği Ödül Töreni
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Özhaseki’den olası İstanbul depremi açılaması
Özhaseki'den olası İstanbul depremi açılaması
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Daha Fazla Video Göster