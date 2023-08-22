CHP destekçisi İsmail Saymaz’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Kazanması mümkün değil!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca tam 13 seçim yenilgisi aldı. Ancak hepsini 'başarı' olarak gösterip algı yaratmaya çalıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle de hem seçmenin hem de parti tabanının sabrı taştı. İstifa çağrısına rağmen görevi bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden delege desteğini topladı. CHP destekçisi İsmail Saymaz ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı: Yoksa daha objektif nesnel ve demokratik bir zemindeki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu yine lider çıkamazdı. Şu an kurultay Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi üzerine düzenleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim sandığa gidecek!