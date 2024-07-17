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CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu! Mahra Melin Pınar'ın acılı annesiniz üzerine yürüdüler

CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu! Mahra Melin Pınar'ın acılı annesiniz üzerine yürüdüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 22:33
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifi görüşmek üzere bugün toplandı. CHP ve DEM Partili vekiller komisyon görüşmelerini sabote etmek için masalara vurdu. Komisyon toplantısına, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar da katıldı. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri ise "senin çocuğunu AKP öldürdü diyerek" annenin üzerine yürüdü. DEM Partili Perihan Koca'nın Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine "Şov yapmak için buraya gelmiş" dediği duyuldu.
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