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CHP, DEM tuttu! Örtülüden açığa geçen ittifakın yeni adı ‘kent uzlaşısı’ oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 23:05
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı 'yalan restleşmelere' rağmen büyük bir hızla devam ediyor. 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. Uzman isimler iki partinin maskelerine sığınıp oluşturdukları ittifak hakkında ki gelişmeleri ve değerlendirmeleri A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıkladılar.
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