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CHP, DEM Parti'ye Belediye verecek mi? Pazarlık hangi ilçeler için sürüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 10:49
CHP İstanbul'da hangi ilçeleri DEM Parti'ye verecek? DEM Parti ile pazarlık hangi ilçeler için sürüyor? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu kulislerdeki son durumu aktardı.
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