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CHP-DEM ittifakı neden olmadı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 11:13
DEM Parti İstanbul kararını verdi, kendi adayını çıkaracak. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu, "O kararı henüz kesin bir karar diye nitelendirmiyorum bence köprüden önceki son çıkışa geldi her iki parti de." dedi.
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