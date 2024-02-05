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CHP-DEM ittifakı neden olmadı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 10:04
Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayına destek verip vermeyeceği tartışılan DEM Parti kararını açıkladı. Parti sözcüsü, İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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