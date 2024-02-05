05 Şubat 2024, Pazartesi
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CHP-DEM ittifakı neden olmadı?
Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayına destek verip vermeyeceği tartışılan DEM Parti kararını açıkladı. Parti sözcüsü, İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.