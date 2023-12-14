14 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP, DEM ile ittifak mı yapacak?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit teğmenin cenazesine katıldı. Hemen ardından da PKK'yı her fırsatta savunan ve yeni adı DEM Parti olan HEDEP'i ziyaret etti. Eş genel başkanlar tarafından çok sıcak karşılandı Özel. O samimiyet çıkışta kameralar önünde de devam etti. Eş başkan Tülay Hatimoğlu, Özel'e hitabında manidar bir sözcük seçti, "eş başkan" dedi.