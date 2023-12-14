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CHP, DEM ile ittifak mı yapacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 09:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit teğmenin cenazesine katıldı. Hemen ardından da PKK'yı her fırsatta savunan ve yeni adı DEM Parti olan HEDEP'i ziyaret etti. Eş genel başkanlar tarafından çok sıcak karşılandı Özel. O samimiyet çıkışta kameralar önünde de devam etti. Eş başkan Tülay Hatimoğlu, Özel'e hitabında manidar bir sözcük seçti, "eş başkan" dedi.
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