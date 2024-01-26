CHP-DEM cephesinde neler oluyor? İsveç’in NATO onayı ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Öte yandan CHP ve DEM arasında pazarlık sıkı şekilde devam ediyor. İsveç'in üyeliği ABD için neden önemli, Rusya hangi adımları atacak? CHP-DEM cephesinde neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN