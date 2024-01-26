26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP-DEM cephesinde neler oluyor? İsveç’in NATO onayı ne anlama geliyor?

CHP-DEM cephesinde neler oluyor? İsveç’in NATO onayı ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2024 10:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Öte yandan CHP ve DEM arasında pazarlık sıkı şekilde devam ediyor. İsveç'in üyeliği ABD için neden önemli, Rusya hangi adımları atacak? CHP-DEM cephesinde neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiracılı ev alanlar dikkat!
Kiracılı ev alanlar dikkat!
CHP-DEM cephesinde neler oluyor?
CHP-DEM cephesinde neler oluyor?
CHP ziyaretçilere kapıyı kapattı!
CHP ziyaretçilere kapıyı kapattı!
Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete giriyor
Gayrettepe-Kâğıthane Metro Hattı hizmete giriyor
Rüşvet villalarında imza oyunu!
Rüşvet villalarında imza oyunu!
CHP Parti Meclisi toplanıyor!
CHP Parti Meclisi toplanıyor!
Ebrar Sitesi 1400 kişiye mezar oldu!
Ebrar Sitesi 1400 kişiye mezar oldu!
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
KKTC’de alarm! 3 ceset birden...
KKTC'de alarm! 3 ceset birden...
TBMM’nin İsveç Kararı Resmi Gazete’de
TBMM'nin İsveç Kararı Resmi Gazete'de
Dolandırıcılar tek tek yakalandı!
Dolandırıcılar tek tek yakalandı!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler!
Daha Fazla Video Göster