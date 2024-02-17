17 Şubat 2024, Cumartesi
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CHP-DEM anlaştı 'kent uzlaşısı' dedi! Gizli plan ne? Uzman isimler A Haber'de kirli ittifakı tek tek deşifre etti
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru ilerlerken CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti ile arasındaki pazarlık karşılıklı 'yalan restleşmelere' rağmen büyük bir hızla devam ediyor. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' ne demek? 31 Mart seçimlerine giderayak Kandil'den yükselen sesler ve CHP'nin belirlediği adayları geri çekmesinin altında yatan gerçekler neler? Kirli ittifakı uzman isimler A Haber'de tek tek deşifre etti.