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CHP, CHP’den nasıl tasfiye edildi? CHP Y-CHP’ye nasıl dönüştü?

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Giriş: 11.09.2021 09:13
Güncelleme:11.09.2021 09:14
98. yılını geride bırakan CHP'nin özellikle son 11 yılı çok dikkat çekici. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla CHP'deki sert dönüşüm süreci başladı. 11 yıllık süreçte CHP yönetimi içerideki muhaliflerin sert eleştirilerini üzerine çekti. Peki CHP nasıl dönüştürüldü? CHP Atatürk ilkelerinden uzaklaştı mı? İşte tüm detaylar…
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