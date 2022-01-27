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CHP balıkçıda yemeği savunuyor! İYİ Parti lideri neden sessiz? AK Parti ve MHP tepki gösterdi

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 13:40
İstanbullu kar çilesi çekerken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesi, Ankara'nın gündeminde. CHP'liler İmamoğlu'nun arkasında. İYİ Parti lideri ise sessiz. AK Parti ve MHP'den ise sert tepkiler var. Kim neler söyledi? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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