CHP Bakırköy'de deprem toplanma alanını satışa çıkardı

Bakırköy Belediyesi Meclisi dün belediye başkanı Bülent Kerimoğlu başkanlığında gerçekleşti. 33 meclis üyesi bulunan Bakırköy Belediye Meclisi sadece 14 CHP'li meclis üyesinin yer aldığı bileşimle açıldı. Mecliste, grup toplantılarında komisyona gitmesi kararlaştırılan 33 bin metrekare alanın satış konusu, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin olmamasını fırsat bilen Bülent Kerimoğlu tarafından son anda başkanlık teklifi olarak meclise sunuldu.