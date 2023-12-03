CHP Antalya'da kampa girdi! Kampın gündeminde ittifaklar mı var?

CHP Antalya'da kampa girdi. Kurultay sonrası durum ve yerel seçim çalışmaları ele alınıyor. Kampın gündeminde ittifaklar mı var? CHP kampında neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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