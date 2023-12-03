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CHP Antalya'da kampa girdi! Kampın gündeminde ittifaklar mı var?

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 11:29
CHP Antalya'da kampa girdi. Kurultay sonrası durum ve yerel seçim çalışmaları ele alınıyor. Kampın gündeminde ittifaklar mı var? CHP kampında neler konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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