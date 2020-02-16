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16.02.2020

CHP Ankara İl Kongresi'nde kadınlara yönelik çirkin sözler! Ortalık karıştı

CHP’nin il kongreleri bir hayli hararetli geçiyor. Bugün düzenlenen Ankara İl Kongresi’nde de gergin dakikalar yaşandı. Delegelerden Tevfik Koçak’ın açıklaması salonu karıştırdı. Sözde kadın hakları savunucusu olan CHP’nin delegesi Koçak kürsüye çıkıp, “Kışın güneşine kadının işvesine güven olmaz” dedi. Salonda bulunan kadınlar Koçak’a büyük tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından Koçak’ın sahneden inmesi istendi. Fakat sahneden inmeyi reddeden Koçak’a şişe fırlatıldı.

CHP genel kurultayına kısa bir süre kala illerdeki kurultaylarına devam ediyor. Hemen hemen her ildeki kurultayında hararetlianlar yaşanan CHP'nin Ankara'daki kurultayında da ortam gerildi.

Sözde kadın hakları savunucusu olan CHP'nin delegesi Tevfik Koçak, kadınlar hakkında skandal bir açıklamada bulundu. İfadelerini bir söyleyiş olarak savunan Koçak, "Kışın güneşine kadının işvesine güven olmaz" dedi.

Koçak'ın bu skandal sözleri salonda bulunan kadın delegeleri çileden çıkardı. Delegeler, kürsüden inmeyi kabul etmeyen Koçak'ı şişe fırlatarak protesto etti.

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