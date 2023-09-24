CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol seçildi! “Değişimci” Özel ve İmamoğlu’nu eleştirdi: Yok öyle yağma

CHP'de iç kavganın eşliğinde Ankara İl Kongresi gerçekleşti. Kongrede 2 aday arasında gerçekleşen seçimde 340 oyla Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği ile öne çıkan Ümit Erkol kazandı. Erkol, zafer konuşması esnasında CHP'deki 'değişim' rüzgarının başını çektiği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu isin vermeden topa tuttu. Erkol, "Bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun doktrinini anlatacaksın, bir gün sonra yenilikçi olacaksın, yok böyle yağma." mesajını verdi.