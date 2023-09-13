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CHP Afyon ilçe merkez kongresinde ortalık fena karıştı: Hırsızlar dışarı

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Giriş: 13.09.2023 15:35
CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal ile bir grup partili, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresine davetli olarak gelen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın üzerine yürüyerek, "Nerede o, sen beni nasıl tehdit edersin" dedi.
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