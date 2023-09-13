13 Eylül 2023, Çarşamba
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CHP Afyon ilçe merkez kongresinde ortalık fena karıştı: Hırsızlar dışarı
CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal ile bir grup partili, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresine davetli olarak gelen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın üzerine yürüyerek, "Nerede o, sen beni nasıl tehdit edersin" dedi.