CHP Afyon ilçe merkez kongresinde ortalık fena karıştı: Hırsızlar dışarı

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal ile bir grup partili, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Kongresine davetli olarak gelen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın üzerine yürüyerek, "Nerede o, sen beni nasıl tehdit edersin" dedi.