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CHP 38. Olağan Kurultay'ı 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 17:12
CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk gün Genel Başkan, ikinci gün de 60 kişilik Parti Meclisi seçimi yapılacak. Notları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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