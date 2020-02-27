CHP, 17-25 Aralık ihanetine ortak oldu, montaj kayıtlarında FETÖ’ye destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 17-25 Aralık ihanetine ortak oldu. CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 17-25 Aralık operasyonları sonrasında çıkan ses kayıtlarının montaj olmadığını bildiren bilirkişi raporunu ABD'den aldıklarını söylemişti. CHP'nin aldığı bilirkişi raporunun FETÖ elebaşı Gülen'in ABD’de çalıştığı hukuk bürosuyla ilişkisi ortaya çıktı.

2 GÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakim karşısına çıktı. Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" dedi. Başkan Erdoğan'ın Avukatı Abdulsamet Aydın ise, "Sanık FETÖ'nün sahte ve montaj bir şekilde oluşturduğu kayıtlarla ilgili burada savunma yapmış ve FETÖ'nün bu ipine sıkı sıkıya yapışmıştır" diyerek tepki gösterdi. Çelik'in bahsettiği montaj ses kaydı ile ilgili rapor aldığı hukuk bürosu, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de çalıştığı hukuk bürosu olan Steptoe &Johns olduğu ortaya çıktı. Yani Çelik'in raporu teröristbaşı Gülen'in avukatlarından aldığı ispatlanmış oldu.

İŞ BİRLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti yargı eliyle devirmek için yapılan bir darbe girişimiydi. FETÖ'nün bu girişiminde en büyük rolü alanlardan birisinin CHP olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

"17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru. Bilirkişi raporu aldık" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ ile kirli iş birliği bir kez daha ortaya çıktı.

RAPOR FETÖ'NÜN AVUKATLARINDAN

Kılıçdaroğu'nun avukatı Celal Çelik'in montaj ses kaydı ile ilgili ısmarlama rapor aldığı kişi Edward J.Primeau ile aynı davalarda birlikte hareket eden Prof. Al.Yonovitz'in temsilci hukuk bürosu FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD de çalıştığı hukuk bürosu Steptoe &Johns'ta çalıştığı ortaya çıktı. Çelik'in montaj ses kaydının raporunu bizzat teröristbaşı Gülen'in avukatlarından aldığı tespit edildi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: FETÖ'NÜN İPİNE SIKI SIKIYA YAPIŞMIŞTIR

Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Avukat Celal Çelik ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Avukat Abdulsamet Aydın duruşmada yer aldı.

Davaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Seda Kadıgil, Gökhan Zeybek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda partili katıldı. Çelik'i savunmak için, aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda avukat duruşmaya katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Celal Çelik, 13 yıl hakimlik yaptığını, uzun süredir de avukat olduğunu belirterek, "Ben şu an bir iddianame ile karşı karşıyayım, sanık pozisyonundayım" dedi.

İDDİANAMEDE CUMHURBAŞKANINA HAKARET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR

İddianamede, Çelik'in 15 Ocak 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde davacı hakkında kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarını işlediği belirtiliyor.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, eski hakim olduğu Çelik hakkında mahkeme nezdinde son soruşturmanın açılarak atılı suçlardan 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.