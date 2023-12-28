Che Guevara’nın kızından Gazze’deki zulme tepki: Filistin’i kurtarmak için neyi bekliyorsunuz?

Eski Küba lideri Ernesto Che Guevara'nın kızı Aleida Guevara da katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulme dikkat çekti. Arap dünyasına seslenen Guevara "Filistin'i kurtarmak için ne bekliyorsunuz?" dedi.

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