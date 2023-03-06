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Cezayirli kurtarma ekibi törenle karşılandı! Kahramanlara onur madalyası verildi

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 08:48
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Cezayirli arama kurtarma ekibi de afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndü. Kahramanlar başkent Cezayir de Cumhurbaşkanı Tebbun ve beraberindeki heyet tarafından törenle karşılandı ve madalya ile ödüllendirildi.
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