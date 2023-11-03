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Cezayir Meclisi’nden savaş yetkisi! Cumhurbaşkanı Tebbun’a İsrail’e savaş açma yetkisi

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 15:33
İşgalci İsrail'in kesintisiz bombardımanına Cezayir Meclisi’nden somut bir tepki geldi. Cezayir Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a İsrail terörü ile savaşa girme yetkisi verdi.
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