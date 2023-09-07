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Cezayir Dışişleri Bakanı Ankara'da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 07.09.2023 14:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Türk yatırımlarını arttırmak yönünde büyük bir çabamız ve irademiz var. Özellikle finans konusundaki sorunların çözümü için Ziraat Bankası'nın da bir şubesinin açılması konusunda çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.
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