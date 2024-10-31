31 Ekim 2024, Perşembe
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Cezalar daha caydırıcı olacak

Cezalar daha caydırıcı olacak

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:10
Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı. İstanbul'da ruhsatsız silah taşımak artık tutuklanma sebebi. Adalet Bakanı Tunç, toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar; trafik güvenliğini ihlal, trafikte telefonla konuşma, trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar ile ilgili caydırıcı cezalar geleceğini söyledi.
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