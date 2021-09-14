Cezaevleri ziyaret yönetmeliğinde değişiklik! Engellilere açık görüş imkanı sağlandı

Adalet Bakanlığı, cezaevi görüşlerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. Gayrimüslim tutuklu ve hükümlüler için kendi dini bayramlarında da açık görüş yapabilmelerinin önünü açan bakanlık, özellikle çocuğun üstün yararı ilkesini gözeterek çocuk hükümlülere daha geniş haklar tanıdı. İşte tüm detaylar…

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