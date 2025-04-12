12 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cezaevinden çıkışta meydan okudular! Atatürk üzerinden prim çabası
Cezaevinden çıkışta meydan okudular! Atatürk üzerinden prim çabası

Cezaevinden çıkışta meydan okudular! Atatürk üzerinden prim çabası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2025 20:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk soruşturmasının ardından sokak eylemlerine karışan ve tutuklanan gençlerden büyük çoğunluğu tahliye edildi. Olaylara karışan, etrafı yakıp yıkan, polisi yaralayan gençleri 'ağzı süt kokan gençler' diyerek masumlaştırmaya çalışan CHP’nin algı oyunları tepki çekmişti. O gençler tahliye olur olmaz devlete meydan okurcasına slogan atmaya başladı, Atatürk üzerinden algı oyunlarına girişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cezaevinden çıkışta meydan okudular! Atatürk üzerinden prim çabası
Cezaevini çıkışında Atatürk üzerinden prim çabas!
Cezaevini çıkışında Atatürk üzerinden prim çabas!
CHP’de dış politika Namık Tan’a emanet edildi
CHP'de dış politika Namık Tan'a emanet edildi
Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor!
Terörsüz Türkiye süreci hızlanıyor!
Başkan Erdoğan: Yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik!
Başkan Erdoğan: Yolcu kapasitesini 82 milyona yükselttik!
Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!
Başkan Erdoğan: Yabancıdan medet umanlar bu gururu anlayamaz!
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti! Antalya Havalimanı ek binası açıldı
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti! Antalya Havalimanı ek binası açıldı
Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan’dan
Antalya için gurur günü! Açılış Başkan Erdoğan'dan
Fenomen Danla Biliç’e eski sevgili şiddeti!
Fenomen Danla Biliç'e eski sevgili şiddeti!
Başkan Erdoğan yeni terminal binalarını açacak!
Başkan Erdoğan yeni terminal binalarını açacak!
Somali Dışişleri Bakanı Omar A Haber’de
Somali Dışişleri Bakanı Omar A Haber'de
CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde maaş krizi!
CHP’li Üsküdar Belediyesi’nde maaş krizi!
Toplumsal Hafıza! Darbeye giden yolun yolcuları
Toplumsal Hafıza! Darbeye giden yolun yolcuları
Daha Fazla Video Göster