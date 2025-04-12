Cezaevinden çıkışta meydan okudular! Atatürk üzerinden prim çabası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk soruşturmasının ardından sokak eylemlerine karışan ve tutuklanan gençlerden büyük çoğunluğu tahliye edildi. Olaylara karışan, etrafı yakıp yıkan, polisi yaralayan gençleri 'ağzı süt kokan gençler' diyerek masumlaştırmaya çalışan CHP’nin algı oyunları tepki çekmişti. O gençler tahliye olur olmaz devlete meydan okurcasına slogan atmaya başladı, Atatürk üzerinden algı oyunlarına girişti.

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