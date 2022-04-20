Cezaevi servisine bombalı saldırı! Bakanlar bölgede inceleme yaptı

Son dakika haberine göre Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 memur şehit oldu, 4 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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