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Cezaevi servisine bombalı saldırı! Bakanlar bölgede inceleme yaptı

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 12:01
Son dakika haberine göre Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 memur şehit oldu, 4 kişi de yaralandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
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