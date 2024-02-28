Çeyrek altına hile karıştı! Darphane’de basılmayan altına dikkat edilmeli

Günlük alışverişlerde ve yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı. Ayarı düşük çeyrek altın piyasaya sürülüyor. Peki düşük ayarlı çeyrek altın nasıl ayırt edilir? Detaylar A Haber’de…

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