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Çeyrek altına hile karıştı! Darphane’de basılmayan altına dikkat edilmeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 18:49
Günlük alışverişlerde ve yatırımcıların tercih ettiği çeyrek altına hile karıştı. Ayarı düşük çeyrek altın piyasaya sürülüyor. Peki düşük ayarlı çeyrek altın nasıl ayırt edilir? Detaylar A Haber’de…
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