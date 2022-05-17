Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de

A Haber'e konuk olan Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muhalefetin Millet Bahçesi iddialarına yanıt veren Bakan Kurum, "Hangi Millet Bahçemizi sattık ki bunu da satalım" dedi. "Ne zaman hayırlı bir iş yapsak rant projesi diyorlar" diyerek muhalefeti eleştiren Kurum, "Ne konut ne ticaret imarına açacağız." ifadelerini kullandı.