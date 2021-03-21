21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Salda Gölü için harekete geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı! Salda Gölü için harekete geçildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2021 15:54
Güncelleme:21.03.2021 16:04
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı
Rejim İdlib'de hastaneyi vurdu
Rejim İdlib'de hastaneyi vurdu
HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
AK Parti yönetiminde değişiklik olacak mı?
AK Parti yönetiminde değişiklik olacak mı?
20 terörist nasıl öldürüldü?
20 terörist nasıl öldürüldü?
20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira
20 kuruşa satılmayan marulları koyunlar yedi! İstanbul'da 6 lira
Bilecik'te yaşayan bir çiftçi 20 kuruşa alınmayan marulları koyunlarına yedirdi!
Bilecik'te yaşayan bir çiftçi 20 kuruşa alınmayan marulları koyunlarına yedirdi!
Hangi iller kırmızıya döndü?
Hangi iller kırmızıya döndü?
Özlem Türeci'den kanser aşısı açıklaması
Özlem Türeci'den kanser aşısı açıklaması
Yunanistan'dan çifte standart
Yunanistan'dan çifte standart
ABD ile PKK yan yana
ABD ile PKK yan yana
Bakan Soylu'dan kadına şiddet paylaşımı
Bakan Soylu'dan kadına şiddet paylaşımı
Daha Fazla Video Göster