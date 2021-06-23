23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması! Marmara nefes alacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması! Marmara nefes alacak!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2021 11:44
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla İzmit Körfezi’nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi. Müsilajla mücadele kapsamında İzmit körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.
Marmara nefes alacak!
Marmara nefes alacak!
Mega projeler afetlere dayanıklı mı?
Mega projeler afetlere dayanıklı mı?
CHP’li İBB’de işçi çıkarma protestosu!
CHP’li İBB’de işçi çıkarma protestosu!
İşte koronada son gelişmeler!
İşte koronada son gelişmeler!
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'da!
HDP’ye açık destek!
HDP’ye açık destek!
İşte Türkiye'nin aşı karnesi!
İşte Türkiye'nin aşı karnesi!
Haliç can çekişiyor! İBB sadece seyrediyor
Haliç can çekişiyor! İBB sadece seyrediyor
CHP medyası kara parayla mı fonlandı?
CHP medyası kara parayla mı fonlandı?
Uluslararası zehir sevkiyatına darbe
Uluslararası zehir sevkiyatına darbe
CHP'li İBB'den çileden çıkaran hizmet! Halk şoke oldu
CHP'li İBB'den çileden çıkaran hizmet! Halk şoke oldu
Ölüm tacirlerine büyük darbe!
Ölüm tacirlerine büyük darbe!
Daha Fazla Video Göster