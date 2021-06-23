23 Haziran 2021, Çarşamba
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla mücadele açıklaması! Marmara nefes alacak!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla İzmit Körfezi’nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi. Müsilajla mücadele kapsamında İzmit körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.