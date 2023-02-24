24 Şubat 2023, Cuma
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Esnafa geçici iş yeri imkanı sağlayacağız
Deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hasar tespit durumlarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamalarında, ''AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz'' dedi.