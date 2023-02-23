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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum böyle duyurdu: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2023 14:07
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz! Vatandaşlarımızı önce geçici yerleşim alanlarımızda misafir edecek, bu süreçte hızla kalıcı konutlarımızı inşa edeceğiz!'' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.
Bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!
Bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!
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