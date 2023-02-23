23 Şubat 2023, Perşembe
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum böyle duyurdu: Deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz! Vatandaşlarımızı önce geçici yerleşim alanlarımızda misafir edecek, bu süreçte hızla kalıcı konutlarımızı inşa edeceğiz!'' diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.