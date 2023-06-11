11 Haziran 2023, Pazar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki paylaştı: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutları hızla yükseliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, “Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor…Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim… O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz… Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız…” ifadelerine yer verdi.