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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2022 15:38
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" diyerek "Çalışmalarımız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.
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