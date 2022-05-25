25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ev kiralarıyla ilgili flaş açıklama
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" diyerek "Çalışmalarımız var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.