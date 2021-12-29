29 Aralık 2021, Çarşamba
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan algı operasyonlarına tepki!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin algı operasyonlarına tepki gösteren Bakan Kurum, "Temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız" paylaşımında bulundu.