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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan algı operasyonlarına tepki!

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Giriş: 29.12.2021 16:55
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Muhalefetin algı operasyonlarına tepki gösteren Bakan Kurum, "Temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız" paylaşımında bulundu.
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