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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oyunu Ataşehir'de kullandı

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Giriş: 28.05.2023 10:22
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2’nci turunda oyunu kullandı.
Bakan Kurum oyunu Ataşehir’de kullandı
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