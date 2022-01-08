08 Ocak 2022, Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Manavgat'ta duyurdu! Tampon bölgeler oluşturuluyor
Manavgat ilçesinde yangından en çok etkilenen Demirciler mahallesi ile Kalemler köyünde TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya ve Muğla’da bin 350 köy evi ve 750 ahır inşa edildiğini söyledi. Bakan Kurum, yerleşim yerlerinin etrafında tampon bölgeler oluşturarak alevlerin insanların yaşam alanlarına ulaşmasının engelleneceğini belirtti.