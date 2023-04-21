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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!

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Giriş: 21.04.2023 12:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde muhtarlar ve vatandaşlarla, Esentepe, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda bir araya geldi. Kurum'un minik bir çocukla samimi diyalogları davetlilerin beğenisini topladı.
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