16 Şubat 2023, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum çalışmalar neticesinde en doğru yerin belirleneceğini ifade etti.