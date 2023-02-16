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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu! Deprem bölgesinde mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2023 09:37
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mikrobölgeleme ve zemin etüt gibi ön çalışmaların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum çalışmalar neticesinde en doğru yerin belirleneceğini ifade etti.
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