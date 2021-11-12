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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2021 14:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı. “İzmir’i mağdur ettiniz” suçlamasında bulunan CHP’li Seyit Torun’a, “Gazi Mustafa Kemal’in ‘mağrur İzmir’ini 25 yılda ‘mağdur İzmir’ yapan sizsiniz. İzmir’de 25 yıldır ne yaptınız?” sorusunu yönelten Bakan Murat Kurum, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bürokrat atamaları ile ilgili mesnetsiz iddialarına ise, “Sırtını vesayete, cuntaya, mafyaya, FETÖ’ye, PKK’ya dayayıp millete parmak sallama dönemi bitmiştir. Bu iddialarda bulunan önce kendine bakacak, şu anda iş tuttuğu kökü dışarda, kendi içeride arkadaşlarına, birlikte yol yürüdüklerine, iş tuttukları ABD’deki FETÖ trollerine bakacak.” cevabını verdi.
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