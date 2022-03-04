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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz

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Giriş: 04.03.2022 10:57
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı video mesajında, “Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu; en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım.” dedi.
Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı
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