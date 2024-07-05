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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de: Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek

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Giriş: 05.07.2024 18:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarına konuk oldu. Bakan Kurum deprem bölgesinde gerçekleştirilecek projeleri tek tek anlattı. Yıl sonuna kadar kaç konut teslim edilecek? Deprem bölgesinde hangi projeler gerçekleşecek? İşte detaylar...
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