Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki '4 konuda taviz yok' diyerek açıkladı: 'Yerinde Dönüşüm'e rekor başvuru!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru alındığını bildirdi. Bakan Özhaseki, "Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net göstergesidir" dedi.