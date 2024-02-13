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Çevre Şehircilik Bakanlığından basın açıklaması: Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'nde ulaştığı menfezin kapaklarını kapattık

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 19:09
Güncelleme:13.02.2024 19:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'nde ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'nde ulaştığı menfezin kapaklarını kapattık.
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