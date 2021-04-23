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Cevizoğlu açıkladı, ifşa oldular! İşte 128 milyar dolar yalanını ortaya atan iş adamı ve yalan 'Sözcü'sü sözde gazeteci!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2021 11:54
Güncelleme:23.04.2021 11:58
CHP ve FETÖ'nün el ele vererek hazırladığı ve muhtelif yalanlarla büyüttüğü 128 milyar dolar yalanıyla ilgili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, canlı yayında bomba açıklamalarda bulunmuştu. Cevizoğlu, 128 milyar dolar yalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade ederek, ''Bu isim eskiden Türkiye'de bankaları olan bir iş adamı" demişti. Cevizoğlu'nun açıklamalarının üstünden çok geçmeden mevzubahis olan iş adamının 'Cem Uzan' olduğu, söz konusu yalanı kullanması için CHP'ye salık veren kişinin ise CHP'nin yalan organı SÖZCÜ Gazetesi'nde yazarlık yapan Murat Muratoğlu olduğu bildirildi.
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