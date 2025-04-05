05 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Cevdet Yılmaz sokak olaylarını değerlendirdi: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Birçok başlığa değinen Yılmaz, CHP’nin son dönemde izlediği yol haritası ve boykot çağrılarının halk nezdinde karşılık bulmadığını ifade etti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de yer aldığı değerlendirmelerde, Yılmaz’ın gündeminde ekonomi, dış politika ve iç siyaset vardı. İşte ayrıntılar...