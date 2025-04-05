Cevdet Yılmaz sokak olaylarını değerlendirdi: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Birçok başlığa değinen Yılmaz, CHP’nin son dönemde izlediği yol haritası ve boykot çağrılarının halk nezdinde karşılık bulmadığını ifade etti. Bölgesel ve küresel gelişmelerin de yer aldığı değerlendirmelerde, Yılmaz’ın gündeminde ekonomi, dış politika ve iç siyaset vardı. İşte ayrıntılar...

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