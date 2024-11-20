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Çete üyesinden

Çete üyesinden "para için yaptık" itirafı! Çocuğu bisküvi kutunda teslim edilmiş…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.11.2024 19:09
Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması üçüncü gününde de devam ediyor. En az 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık hakkında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar yer alırken duruşmanın üçüncü gününde yeni itiraflar gelirken detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Bakırköy Adliyesi’nin önünden aktardı. İşte detaylar…
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