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Çeşme'de ikinci yangın! Karaköy mevkiindeki yangına ekipler müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2022 14:42
İzmir Çeşme’de dün başlayan yangın gece kontrol altına alınmıştı. Çeşme'de farklı bir noktada yeniden alevler yükselmeye başladı. Ayrıntılar, o noktada bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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