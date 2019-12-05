Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un ifadesi kan dondurdu! Cezaevine gönderildi

Ordu’da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Arduç, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiği, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söyledi. Ceren Özdemir’i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenildi.

Önceki akşam saat 19.35'te antrenman sonrası evine gireceği esnada kalbinden büyük bir bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnfiale yol aç cinayetin zanlısı olarak Özgür Arduç(35) gözaltına alındı. 12 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlı suçunu itiraf etti. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özgür Arduç, öğlen saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine çıkarıldı. Katil zanlısı, nöbetçi mahkeme tarafından, "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklandı. Özgür Arduç, Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi.

İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU



Öte yandan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, emniyette alınan ifadeleri kan dondurmuştu. Zanlı ifadelerinde özetle, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiği, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söylemişti. Ceren Özdemir'i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, yaklaşık 6 saatin ardından saat 18.20 sıralarında geniş çaplı güvenlik önlemi eşliğinde cezaevine sevk edildi.